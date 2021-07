Corinthians anuncia contratação de Giuliano até o fim 2023

Para contratar o jogador, que estava sem clube após rescindir com o İstanbul Başakşehir, da Turquia, o Timão precisou desbancar as propostas de Internacional e Grêmio, times que já contaram com o futebol do armador

O Corinthians anunciou na manhã desta sexta-feira, 16, o meio-campista Giuliano como primeiro reforço da temporada. Para contratar o jogador, que estava sem clube após rescindir com o İstanbul Başakşehir, da Turquia, o Timão precisou vencer Internacional e Grêmio, times que já contaram com o futebol do armador. Em comunicado, a diretoria confirmou que o vínculo do atleta com o clube é válido até o fim de 2023. “Eu já falei que o Corinthians estava fazendo um sacrifício para adquirir jogadores com critérios e sem loucuras. Esse dia chegou! Hoje, nossa gestão tem a alegria de cumprir a primeira promessa: bem-vindo, Giuliano”, disse o presidente Duílio Monteiro Alves, através de sua conta no Twitter.

Pelo Başakşehir, Giuliano fez 32 jogos e marcou três gols. Desde a metade de 2016, ele atua fora do país, quando foi vendido pelo Grêmio ao Zenit, da Rússia. Desde então, ele passou por alguns clubes, como o Al Nassr, da Arábia Saudita, o Fenerbahçe, da Turquia, o Zenit, da Rússia, e o Dnipro, da Ucrânia, em suas passagens no exterior. “Estou muito feliz com o acerto e empolgado em meu novo clube. Agradeço ao Corinthians pela confiança e vamos juntos nesse novo desafio. Muito obrigado, Fiel torcida, por todas as mensagens de apoio que venho recebendo”, comentou o jogador de 31 anos, que tem no currículo uma Copa Libertadores da América com o Internacional e 14 jogos pelas seleção brasileira.