Ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib morre aos 101 anos

O ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib, morreu na madrugada desta quarta-feira, 14. A informação foi confirmada por Andrés Sanchez, outro ex-presidente do Timão, e também pelo site oficial do clube. Dualib, de 101 anos, estava internado desde o dia 13 de junho no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. “Infelizmente hoje nos deixou um grande corintiano que muitos reclamam mas foi um grande presidente. Vá com Deus amigo e sabemos que sempre olhará pelo Corinthians. Todos meus sentimentos aos amigos e familiares”, escreveu Sanchez nas redes sociais.

“O Corinthians abraça os parentes e amigos do ex-dirigente neste momento de luto e dor”, disse a agremiação do Parque São Jorge, que teve Dualib como diretor por vários anos e também como presidente, entre 1993 e 2007 – o então mandatário acabou renunciando ao cargo durante um processo de impeachment, motivado pelos problemas com a MSI (Media Sports Investment), que comandava o futebol, poucos meses antes do time cair para a Série B do Brasileiro. Investigado pelo Ministério Público, foi excluído do quadro de sócios do clube em 2008. Sob sua direção, o Alvinegro foi campeão cinco vezes do Campeonato Paulista (1995, 97, 99, 2001 e 2003), três vezes do Brasileiro (1998, 99 e 2005), duas da Copa do Brasil (1995 e 2002), além do Rio-São Paulo (2002) e do Mundial de Clubes (2000).