Corinthians anuncia contratação de Gustavo Henrique para reforçar a defesa

Corinthians fecha acordo com zagueiro Gustavo Henrique, que chega sem custos e assina contrato até 2025. Clube busca mais reforços para lateral-direita e setor ofensivo.

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Gustavo Henrique, novo zagueiro do Corinthians, cumprimenta o diretor de futebol Rubão



O Corinthians anunciou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, reforçando o setor defensivo do clube. O jogador, que já teve passagens pelo Santos e Flamengo, chega sem custos ao Timão e assinou contrato válido até dezembro de 2025. O Timão adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 30% permanecem com o Real Valladolid, da Espanha. A multa rescisória de Gustavo é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. A contratação era um desejo antigo do Corinthians, que já havia tentado trazê-lo quando ele ainda defendia o Santos. Com a chegada do zagueiro, o técnico Mano Menezes ganha mais opções para a defesa, principalmente na força física e no jogo aéreo. Além disso, o treinador terá a possibilidade de escalar o time no esquema tático 3-5-2, permitindo que os laterais tenham mais liberdade para avançar.

Gustavo Henrique se mostrou feliz com a oportunidade de jogar no Corinthians e afirmou que está se sentindo cada vez mais em casa. O zagueiro já está treinando com os novos companheiros e prometeu se dedicar ao máximo para ajudar a equipe. Apesar da contratação do defensor, o clube ainda busca reforços para a lateral-direita e para o setor ofensivo, visando fechar o elenco renovado para a temporada. Augusto Melo, presidente do clube, declarou que ao menos mais três atletas chegarão para o ataque.