Corinthians solicita retorno de Gabriel Moscardo devido a impasse com PSG

Augusto Melo, presidente do Timão, está furioso com o clube francês, que deseja efetuar a contratação somente após o volante se recuperar de cirurgia

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Gabriel Moscardo comemora gol do Corinthians contra o Vasco, em São Januário



O Corinthians solicitou o retorno do meio-campista Gabriel Moscardo devido a um impasse em relação à sua transferência para o Paris Saint-Germain. A contratação do jogador, de apenas 18 anos, se tornou uma verdadeira “novela” quando foi anunciado em dezembro que ele precisaria passar por uma cirurgia no pé esquerdo e ficaria afastado dos gramados por três meses. O presidente do clube, Augusto Melo, alegou que o PSG não está seguindo os procedimentos normais de uma contratação, pois deseja adquirir Moscardo somente após a realização da cirurgia. O Timão, então, decidiu pedir o retorno de Moscardo.