Corinthians anuncia contratação de Vitor Pereira e volta a ter técnico estrangeiro após 17 anos

O Corinthians, enfim, anunciou um substituto para o técnico Sylvinho, demitido no início de fevereiro após derrota para o Santos. Trata-se de Vitor Pereira, português que estava livre no mercado e coleciona passagens por Porto (Portugal), Al Ahli (Arábia Saudita), Olympiacos (Grécia), Fenerbahçe (Turquia), Munique 1880 (Alemanha) e Shangai SIPG (China) – seu último trabalho aconteceu no ano passado, na segunda passagem pelo clube turco. Na manhã desta quarta-feira, 23, ele assinou contrato válido por um ano, ou seja, até o fim da temporada 2022. Desta forma, o Timão volta a ser comandado por um técnico estrangeiro após 17 anos – o último foi Daniel Alberto Passarella, argentino demitido em 2005.

Insatisfeita com a falta de evolução do time, a diretoria do Corinthians optou por desligar Sylvinho do seu quadro de funcionários ainda no dia 5 de fevereiro, apenas na terceira rodada do Campeonato Paulista. Analisando o mercado, o presidente Duílio entendeu que a nova aposta deveria ser em um técnico estrangeiro. Criticados pela demora em fechar com um novo profissional – ainda que o Alvinegro tenha obtido bons resultados com o interino Fernando Lázaro, os dirigentes tentaram outros portugueses, como Luís Castro, atualmente no Al Duhail, no Catar. Assim, após vinte dias sem um comandante, o Timão subiu a proposta para Vitor Pereira, que chega ao Parque São Jorge com uma robusta comissão técnica.

“Fala, Fiel! No futebol, as coisas não são simples. Como a gente está vendo por aí, não adianta ter pressa. É preciso negociar e ter calma. Esta decisão demorou mais do que a gente esperava, mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora, a gente dá as boas-vindas a um cara que é campeão por onde passou. Que chega ao Brasil pronto para trabalhar em um clube único e que vai viver com a Fiel a loucura de ser Corinthians. Bem-vindo, Vitor Pereira, o novo técnico do Timão. Vai, Corinthians”, anunciou o presidente corintiano.

No currículo, Vitor Pereira tem como principais feitos as conquistas do bi do Português (2011–12 e 2012–13) pelo Porto, a Super Liga Grega (2014-15) pelo Olympiacos e o Campeonato Chinês (2018) com o Shangai SIPG. Adepto da formação tática 4-3-3, o técnico também costuma variar suas equipes para o 3-4-3. Anunciado nesta quarta, ele estará na Neo Química Arena para acompanhar o jogo contra o RB Bragantino, no próximo domingo, 27, pelo Estadual. Sua estreia, porém, só deverá acontecer no dia 5 de março, diante do São Paulo, no Morumbi.