Exclusivo: André Santos critica diretoria do Corinthians e indica treinador para substituir Sylvinho 

Montagem sobre fotos/Reprodução/Rodrigo Coca/Corinthians André Santos (d) criticou a diretoria do Corinthians, encabeçada por Duílio (e), por não ter um técnico após 19 dias



Multicampeão vestindo a camisa do Corinthians, André Santos concedeu entrevista exclusiva ao programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, nesta terça-feira, 22. Identificado com o clube do Parque São Jorge, o ex-lateral criticou a diretoria do Alvinegro por ainda não ter fechado com um novo treinador. “Com o tamanho que tem, o Corinthians não pode ficar 19 dias sem treinador. Até porque, se o clube tem objetivos no ano, não pode ficar reclamando de falta de preparação no fim da temporada”, declarou André Santos, que venceu três campeonatos no Timão: a Série B do Brasileirão (2008), o Paulistão (2009) e a Copa do Brasil (2009).

No entendimento do ex-jogador, o presidente Duílio Monteiro Alves deveria ir atrás de Jorge Sampaoli, que atualmente treina o Olympique de Marseille, da França. Para André Santos, sob o comando do argentino, o Corinthians teria condições de vencer todas as competições nesta temporada. “Sou a favor de trabalhos bons. Se vem para somar, os jogadores aprendem muito. Eu gosto muito do Sampaoli! O Sampaoli é a cara do Corinthians. Eu queria muito que ele comandasse o time”, comentou. “São 19 dias sem treinador e não se tem um planejamento. Se tem, não falam. E deveriam falar para o torcedor ter uma noção. O Corinthians tem um elenco incrível, tem capacidade para ganhar tudo. Se tiver um comandante bom, tem possibilidade de ganhar tudo”, acrescentou.