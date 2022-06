Corinthians anuncia Yuri Alberto, toca a sirene do Parque São Jorge e provoca o Inter

Negociação com Zenit envolveu o empréstimo do goleiro Ivan e do meia-atacante Gustavo Mantuan

Divulgação/Corinthians Yuri Alberto, de 21 anos, chega ao Corinthians e se apresenta no dia 7 de julho



Depois da confirmação do Zenit pelo empréstimo, o Corinthians anunciou no fim da tarde desta quarta-feira, 29, a contratação de Yuri Alberto. O atacante chega com contrato válido por um ano, enquanto o goleiro Ivan e o meia-atacante Gustavo Mantuan irão para o clube russo pelo mesmo período. Aos 21 anos, Yuri estava no Zenit desde o início do ano e conquistou o campeonato nacional, fazendo seis gols em 11 jogos. No Brasil, o atacante se destacou pelo Santos, entre os anos de 2017 a 2020, e pelo Internacional em duas temporadas. Ele já teve passagens pelas categorias de base da seleção brasileira e será apresentado oficialmente no dia 7 de julho, próxima quinta-feira.

Considerado um reforço de peso, Yuri teve direito a uma honraria concedida a poucos. A sirene do Parque São Jorge soou para anunciar a contratação do centroavante, que só poderá ser inscrito nas competições das quais o Timão participa a partir do dia 18 de julho, abertura da janela de contratações no país. Além disso, o Alvinegro provocou o Internacional, último clube de Yuri Alberto no Brasil, que disputava o jogador com o Corinthians. Para tripudiar em cima do rival interestadual, a agremiação paulista publicou, na abertura de um vídeo com os gols do atleta, a imagem DVD, referência ao apelido jocoso pelo qual os corintianos chamam o colorado desde 2009. Antes da final da Copa do Brasil daquele ano, o Inter fez um DVD mostrando supostos erros de arbitragem a favor do Timão, que ficou com o título após vitória no Pacaembu e empate no Beira-Rio.

Anúncio da contratação

Sirene para Yuri Alberto

Provocação ao Colorado

Quem quer ver os gols do nosso novo centroavante? Dá um play aí! ▶️📀🫣#BemVindoYuriAlberto#VaiCorinthians pic.twitter.com/I4aCsC9Vhp — Corinthians (@Corinthians) June 29, 2022

Números do novo reforço