Reinaldo explica confusão com Gabriel Menino em São Paulo x Palmeiras: ‘Chutou a bola na torcida’

O lateral-esquerdo são-paulino discutir com o meio-campista do Verdão após partida válida pelo Brasileirão

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Reinaldo e Dudu durante partida entre São Paulo x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro



O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 no dia de junho, no Morumbi, em confronto válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputado no Morumbi. Ao final da partida, Reinaldo partiu para cima de Gabriel Menino e precisou ser contido por alguns palmeirenses. Nesta quarta-feira, 29, o lateral-esquerdo do Tricolor explicou que o motivo para provocar a confusão com o atleta do Verdão. “O Gabriel Menino chutou a bola no nosso torcedor, eu e o Luciano vimos, e ficou gritando para o nosso torcedor. Na nossa casa, não posso deixar fazerem isso. Ele chutou a bola de propósito no nosso torcedor, e por mais que seja longe a bola chega, e ficou gritando para o nosso torcedor”, contou, em entrevista ao “De Lavada Podcast”.

“Você acha isso certo? Eu não acho. Eu não vou chegar na casa deles, ganhar o jogo e jogar a bola no torcedor, porque podem ter crianças, idosos e a bola (pode) pegar e acontecer o pior”, completou Reinaldo, que minimizou a virada do Palmeiras nos acréscimos. “O Palmeiras achou dois gols lá e ganhou. Quais foram os lances que o Palmeiras entrou, saiu cara a cara com o gol? Nenhum”. Três dias depois, o Tricolor recebeu novamente o rival, desta vez pela rodada de ida das oitavas de final Copa do Brasil. Com gol de Patrick, o time de Rogério Ceni saiu na frente e abriu vantagem para o jogo de volta, marcado para 14 de julho, no Allianz Parque.