Corinthians anuncia que Vítor Pereira não ficará no clube em 2023

MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vítor Pereira durante partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro



O técnico Vítor Pereira não será o técnico que comandará o Corinthians na temporada 2023. O anúncio foi feito neste domingo, 13, pelo presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na Neo Química Arena, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O treinador português esteve à frente do Timão em 64 partidas. Ao todo, foram 27 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Além de Vítor Pereira, o clube informou que a comissão técnica, composta pelos assistentes Filipe Almeida, Luís Miguel, Luís Nuno, Bruno Moura e António Ascensão, também não estarão no próximo ano com o Corinthians. “O presidente agradeceu a todos pelos serviços prestados ao longo do ano e desejou sucesso na sequência das carreiras”, informou o clube por meio de nota.