Russell conquista o GP São Paulo de F1; Hamilton faz dobradinha da Mercedes

O inglês George Russell, da Mercedes, conquistou o GP São Paulo de Fórmula 1 neste domingo, 13. Essa foi a primeira vitória na carreira do britânico. Ele liderou a prova desde o começo. Na segunda posição ficou o britânico Lewis Hamilton, colega de equipe. O heptacampeão mundial, inclusive, no último dia 7, recebeu um título de cidadão honorário brasileiro em uma cerimônia aberta ao público no Congresso Nacional. Já na terceira posição ficou o piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. Em relação a corrida, houve uma batida na primeira volta entre o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, e o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas. O safety cair foi para a pista de Interlagos e Russell não largou mais a liderança. Já o “brasileiro” Hamilton e o holandês Max Verstappen, campeão da atual temporada com quatro corridas de antecedência, fizeram uma disputa acirrada. O heptacampeão sofreu com uma batida de Verstappen, mas segurou a segunda posição para fazer dobradinha no pódio. Por outro lado, o holandês terminou em 6º lugar.