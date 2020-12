Corinthians anuncia ‘reciclagem’ na Comunicação do clube após piada homofóbica

Na última terça-feira, a página oficial do Timão fez um comentário preconceituoso ao associar a casa do rival São Paulo, o estádio do Morumbi, a um panetone

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira, 16, que aplicará algumas medidas no Departamento de Comunicação do clube para que casos como o de ontem não voltem a acontecem. Na última terça-feira, a página oficial do Timão no Twitter fez uma piada homofóbica ao associar a casa do rival São Paulo, o estádio do Morumbi, a um panetone – por estar “cheio de frutinhas”. A postagem foi condenada por vários usuários da rede social e a agremiação do Parque São Jorge precisou removê-la.

Em comunicado, o Corinthians lembrou que fez um pedido de desculpas oficial e disse que tomará as “medidas cabíveis” com o funcionário responsável pelo post. Além disso, o Timão falou que “instalará imediata e permanentemente uma reciclagem de todos os profissionais da área, com conversas e palestras a respeito de boas práticas de Comunicação e Responsabilidade Social”. Por isso, o Alvinegro irá suspender, temporariamente, o quadro “Fala Fiel”, que tem como meta a interação entre o clube e o torcedor e que gerou toda a polêmica de ontem.

Veja a nota do Corinthians abaixo:

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer as medidas já executadas e as que serão tomadas depois do incidente da tarde da última terça (15.dez), que envolveu comentário homofóbico numa rede social.

1. A postagem foi apagada pelo próprio colaborador que a pôs no ar, tão logo informado das interpretações possíveis;

2. Em seguida, a Comunicação do clube postou um pedido de desculpas em sua rede social, em respeito aos torcedores rivais, aos nossos patrocinadores e à imensa nação corinthiana;

3. Esta manhã foram tomadas medidas cabíveis em relação ao colaborador responsável pela postagem, incompatível com os valores representados pelo Corinthians, bem como em relação ao seu gestor;

4. Consciente de que é preciso estabelecer as bases de uma nova cultura – não só para um colaborador, mas para TODA a equipe da Comunicação –, o clube instalará imediata e permanentemente uma reciclagem de todos os profissionais da área, com conversas e palestras a respeito de boas práticas de Comunicação e Responsabilidade Social, envolvendo entidades e pensadores de causas pertinentes à missão do Corinthians;

5. O clube dará conhecimento ao grande público da cada etapa dessa reciclagem;

6. Por decisão do gestor da equipe nas redes sociais, o quadro “Fala, Fiel”, que promove interações em tempo real com os torcedores no Twitter, fica suspenso até a conclusão das medidas anunciadas acima.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista