Corinthians provoca rival com piada homofóbica e recebe críticas

O Alvinegro paulista precisou apagar a postagem após a reação de diversos torcedores; confira

Foto: MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0 na Neo Química Arena



O Corinthians está utilizando as suas redes sociais para interagir com os torcedores dois dias após a vitória sobre o São Paulo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro paulista, no entanto, acabou fazendo uma piada de cunho homofóbico ao tentar cutucar o arquirrival. Através do Twitter, a conta oficial do clube do Parque São Jorge se referiu ao estádio do Tricolor, o Morumbi, a um panetone. Após poucos minutos, o Timão apagou a postagem e continuou respondendo as perguntas da tocida corintiana.

A piada homofóbica aconteceu após um torcedor escrever: “Freguês em Itaquera e também no…”. O Corinthians, então, respondeu usando o gif de um panetone, termo criado para atingir os são-paulinos com a intenção de dizer que “está cheio de frutinhas”. Imediatamente, diversos internautas condenaram a postura do clube Alvinegro – vale lembra que o clube é bastante ativo nas redes sociais para recriminar qualquer tipo de preconceito, inclusive o sexual.

Veja as reações abaixo:

O Corinthians precisa de gente pra cuidar da redes sociais urgentemente. Continuar fazendo esse tipo de piada, século 21, sendo que fazem campanhas contra homofobia direto, não faz sentido. Acabou de ganhar um majestoso, tem milhões de zoeiras que podem ser feitas — Guilherme Morais (@GuiMooraiis) December 15, 2020

Não é só se tratando desse tweet do Corinthians, não. Esse tipo de “piada” tem que acabar. Não dá mais pra achar normal – muito menos engraçado – cantar músicas homofóbicas ou apelidar rivais de algo na pura intenção de ofensa. “O futebol é pra todos” não pode ser só no papel. — Julia (@juumazarin) December 15, 2020

O print ta aqui pic.twitter.com/4jLRlI0pI2 — Serjo (@Sergiosc67) December 15, 2020

Mas pra fazer piada homofóbica não pensa duas vezes, né? Que que adianta ter um discurso institucional progressista quando faz "brincadeira" chamando são paulino de frutinha? — Mateus Albano (@MaatAlbano) December 15, 2020

Que bacana o perfil do @Corinthians fazendo piada homofóbica né? Muito bacana mesmo!!! Tão de parabéns. — EduSarsur (de 🏡) 181.835 vidas 🖤 🇸🇾 (@edusarsur) December 15, 2020

Incrível como vocês ainda ficam surpresos com o perfil oficial do Corinthians fazendo piada homofóbica, ainda mais vindo de vitória em um clássico contra o São Paulo. — Don Caboclizado (@vandotj) December 15, 2020

parabéns aí ao pequeníssimo sport club corinthians paulista fazendo piada homofóbica em perfil oficial em pleno 2020 — carolina (@pinktapo) December 15, 2020