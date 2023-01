Saiba o que está em jogo para Flamengo e Palmeiras na Supercopa do Brasil

Rivalidade entre os dois times, duelo de portugueses e provocações esquentam a primeira disputa por título no futebol brasileiro em 2023

RAFAEL SACHARNY/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Palmeiras decidem o terceiro título em três anos



Em menos de um mês de bola rolando, o Brasil já tem uma disputa de título para assistir no futebol. Neste sábado, 28, Palmeiras e Flamengo duelam pela Supercopa do Brasil 2023 no Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30 (horário de Brasília), em jogo que pode definir muita coisa para ambos os times. O principal é começar o ano beliscando um troféu contra um rival. Palmeiras e Flamengo não tinham grande tradição de rivalidade, mas nos últimos anos esse panorama mudou. Essa é a terceira vez que os dois disputam um título em três anos. A primeira foi justamente a Supercopa de 2021, em que os cariocas levaram a melhor vencendo nos pênaltis. No mesmo ano, decidiram a Copa Libertadores, e aí foi o Verdão que deu a volta olímpica: 2 a 1, com o inesquecível gol de Deyverson após falha de Andreas Pereira. Com esses embates ainda frescos na memória, as provocações seguem em alta. Após um jogo do Carioca, Everton Cebolinha elogiou a equipe paulista, mas deu uma cutucada, pedindo que nenhum reforço chegasse ao Verdão após as saídas de Danilo e Gustavo Scarpa. Em resposta, Gabriel Menino rebateu que foram “só duas saídas” e que o time é o mesmo há anos. Inclusive, chegando em finais e ganhando títulos. Por parte da torcida a provocação é a mesma. As redes sociais aproximaram paulistas e cariocas e fizeram a rivalidade entre os dois times mais vencedores da atualidade esquentar.

Não à toa, as duas equipes foram recebidas com muita festa em Brasília. Dezenas de palmeirenses enfrentaram a chuva para tietar atletas como Dudu, Rony e Gustavo Gómez. Cânticos de apoio transformaram o Aeroporto de Brasília em Allianz Parque por alguns minutos. “Sabemos que é uma grande rivalidade do futebol brasileiro pelas conquistas, tenho certeza de que será um grande jogo. Estamos felizes de estar envolvido nesse tipo de evento, porque é algo que para o Brasil. Todos vão parar para assistir”, disse o goleiro Weverton. Maior torcida da capital federal, a massa rubro-negra foi em peso para o hotel onde o Mengão está concentrado. Os flamenguistas deverão ser maioria nas arquibancadas do Mané Garrincha.

Que recepção! 🫶 Ao som da #FamíliaPalmeiras, chegamos a Brasília pra disputa da Supercopa!#AvantiPalestra pic.twitter.com/i60Az9FTop — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 27, 2023

O Palmeiras ainda não anunciou reforços para a temporada. Em quatro jogos no Paulistão, soma duas vitórias e dois empates, com quatro gols marcados e apenas um sofrido. No Rubro-Negro, Gerson foi a novidade da janela de transferências, retornando depois de uma passagem pelo futebol francês. Além dele, Vítor Pereira chegou para substituir Dorival Júnior. No Carioca são três vitórias e dois empates, com 11 gols marcados e dois sofridos. O Flamengo é o líder da tabela, com 11 pontos. O duelo de técnicos, inclusive, é algo que chama a atenção. Esse pode ser o primeiro título de Vítor Pereira no Brasil desde que chegou em 2022, comandando o Corinthians. Do outro lado, Abel Ferreira é considerado o melhor técnico em atividade no país e pode conquistar um título que ainda não tem. O português do Verdão já levantou seis taças no Verdão: duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, um Campeonato Paulista e um Campeonato Brasileiro. “O Palmeiras é uma equipe muito bem trabalhada pelo Abel. É um trabalho de alguns anos. Estão habituados a ganhar e a lutar por finais, e o Flamengo igualmente. São dois clubes que se estruturam para chegar a esse momento e serem considerados os mais fortes do Brasil e, provavelmente, da América do Sul”, destacou Pereira, que perdeu os três clássicos contra o compatriota quando ainda comandava o Corinthians.

Muro pichado e preparação para o Mundial

Sem reforços e com apresentações contestadas pela torcida no Paulistão, o Palmeiras chega mais pressionado na briga pelo título. O atual campeão brasileiro já foi alvo de protestos neste primeiro mês de 2023 — que ainda nem acabou. Após o empate em 0 a 0 contra o São Paulo, no último domingo, a torcida organizada Mancha Alviverde criticou a diretoria e chegou a pichar os muros do Allianz Parque, cobrando da presidente Leila Pereira que cumpra a promessa de investir no time. Do outro lado, um possível vice-campeonato não deve cair como uma bomba, mas uma nova derrota para o Palmeiras em uma decisão pode abrir algumas feridas — ainda mais para um técnico recém-chegado. O Flamengo está bem no Carioca e ainda tem a disputa do Mundial de Clubes no mês de fevereiro, título com maior relevância para a torcida. O Rubro-Negro fará sua estreia contra o Wydad Casablanca, do Marrocos, ou contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, no dia 7 de fevereiro. Se avançar, pode pegar o Real Madrid na decisão. Em 2019, o Flamengo perdeu o título para o Liverpool.

Perguntas e respostas sobre a Supercopa

A Supercopa é um torneio oficial?

Apesar de ser tratado como um amistoso de luxo, a Supercopa é, sim, um torneio oficial. Inclusive, entra na conta de ranking de troféus nacionais. Criado nos anos 1990, o torneio teve apenas duas edições até ser retomado em 2020. Os campeões são Grêmio (1990), Corinthians (1991), Flamengo (2020 e 2021) e Atlético-MG (2022). O formato (campeão da liga nacional contra o vencedor da copa) é muito popular na Europa. Na Espanha, por exemplo, o Barcelona bateu recentemente o Real Madrid na Supercopa do país, em final disputada na Arábia Saudita.

Flamengo e Palmeiras vão levar o jogo a sério?

As atitudes de Abel Ferreira e Vítor Pereira no meio de semana mostram que Palmeiras e Flamengo disputarão o título com afinco. Ambos colocaram times reservas no meio de semana pensando no duelo no Mané Garrincha. No Palmeiras, estrelas como Dudu, Rony e Rafael Veiga deram lugar a Vanerlan, Atuesta, Navarro e companhia. Mesmo sem os titulares, o Verdão venceu o Ituano por 3 a 1. No Flamengo, Rodrigo Caio foi o único rosto conhecido em uma equipe recheada de garotos, que empatou com o Bangu por 1 a 1.

Então a Supercopa vale muito?

A presença dos dois maiores campeões dos últimos anos no Brasil engrandece o torneio. Flamengo e Palmeiras criaram uma das maiores rivalidades interestaduais do país, muito em função do sucesso futebolístico de ambos nos últimos anos. Dos cinco últimos Brasileiros, Fla e Verdão ganharam quatro (dois para cada lado). No mesmo período, arrebataram duas Libertadores e uma Copa do Brasil cada um. Na maior final entre os dois, a Libertadores de 2021, os paulistas venceram e até hoje tripudiam. Portanto, se fossem dois times sem tanta rivalidade (Palmeiras x Athletico-PR ou Flamengo x Bahia, por exemplo), o peso da Supercopa diminuiria.

Quanto o campeão vai embolsar?

Serão depositados R$ 10 milhões na conta do time vencedor. Já o vice-campeão ficará com a metade. O valor representa um acréscimo em relação ao torneio do ano passado. “O valor pago aos dois clubes é mais que o dobro em relação à última edição”, informou a CBF. Em 2021, o Atlético-MG ganhou pouco menos de R$ 5 milhões por ter batido o Flamengo na Supercopa.

Quem tem mais títulos nacionais, Palmeiras ou Flamengo?

São contabilizados nessa lista os troféus do Campeonato Brasileiro (contando Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa), Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Copa dos Campeões (um torneio que existiu entre 2000 e 2002 e reunia os campeões regionais). O Palmeiras é o líder do ranking, com 16 títulos. O Flamengo vem logo atrás, com 15. Ou seja, a Supercopa deste ano fará o Mengão empatar ou o Verdão abrir vantagem.