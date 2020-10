Corinthians anuncia retorno do lateral Fábio Santos até o fim de 2021

Lateral-esquerdo jogou pelo clube entre os anos de 2011 e 2015 e conquistou seis títulos

SÃO PAULO, SP - 21.09.2014: CORINTHIANS X SÃO PAULO - Fabio Santos empata para o Corinthians - Corinthians x São Paulo jogam pela 23ª rodada do Brasileiro, na Arena Corinthians (Itaquerão), neste domingo (21). (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress) Fábio Santos defendeu o Corinthians entre 2011 e 2015



Na tarde desta segunda-feira, 19, o Corinthians anunciou em suas redes sociais a contratação do lateral-esquerdo Fábio Santos até o fim de 2021. O atleta de 35 anos rescindiu seu contrato com o Atlético-MG e retorna para a equipe em que esteve entre os anos de 2011 e 2015 e conquistou seis títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), Campeonato Paulista (2013), Copa Libertadores (2012), Recopa (2013) e Mundial de Clubes (2013). Ao todo foram 214 partidas e 14 gols marcados.

Confirmado, Fiel! 😎 Fábio Santos está de volta ao Corinthians! O campeão da América e do Mundo pelo Timão assina contrato até 31 de dezembro de 2021. Seja bem-vindo! 🖤🙏🏿#BemVindoFábioSantos #VaiCorinthians pic.twitter.com/yqvgbKtOxU — Corinthians (@Corinthians) October 19, 2020

“Fico muito feliz em voltar. Eu tenho o Corinthians como uma casa. Ganhei muitos títulos aqui e vivi uma época maravilhosa. Espero ajudar muito nesse retorno e estar à disposição o mais breve possível”, afirmou Fábio Santos, que já esteve nos treinos da equipe nesta segunda-feira após a derrota por 5 a 1 para o Flamengo, na NeoQuímica Arena.

Fábio é o 11º reforço da equipe para a temporada. Antes dele, foram contratados Luan, Sidcley, Cantillo, Davó, Yony González (devolvido depois ao Benfica), Éderson, Jô, Léo Natel, Otero e Cazares. Além da contratação na última semana do técnico Vagner Mancini. A próxima partida do Corinthians será na quarta-feira, 22, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.