Veja todos os jogos da 1ª rodada da Champions League e onde assistir

Duelo entre PSG x Manchester United é destaque desta terça-feira, 20

Divulgação Liga dos Campeões 2020/21 começa nesta terça-feira, 20 de outubro



A Liga dos Campeões da Uefa está de volta. A maior competição interclubes da Europa dará início à primeira rodada nesta terça-feira, 19, com oito partidas. O destaque do dia será o duelo entre PSG e Manchester United, disputado no Parc des Princes, na França. A equipe de Neymar tentará repetir o feito da temporada passada e chegar à final. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) e terá transmissão do Esporte Interativo na TNT, Facebook do EI e no EI Plus.

Na quarta-feira, 21, os atuais campeões do Bayern de Munique entram em campo para receber o Atlético de Madrid, de Luís Suarez e Diego Simeone, às 16h. A transmissão será pelo Facebook do EI. No mesmo horário o Liverpool, campeão em 2018/19, vai até a Holanda para enfrentar a equipe do Ajax, com transmissão na rede de televisão fechada pelo canal TNT. O Real Madrid abre a rodada contra o Shakhtar Donetsk, às 13h55 (horário de Brasília), também transmitido pela TNT.

Ainda sem a presença de público, os 32 times disputam a competição em oito grupos de quatro. A primeira fase é disputada em ida e volta e seguida de oitavas, quartas, semi e a grande final que será disputada no dia 29 de maio de 2021 no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. As datas não estão fechadas já que o mundo ainda passa pela pandemia da Covid-19 e, com os casos voltando a crescer na Europa, há riscos das partidas serem paralisadas novamente.

Confira abaixo todas as partidas desta primeira fase da Liga dos Campeões da Uefa 2020/21 e onde assistir:

Terça-feira – 20/10

Zenit x Club Brugge (13h55) – transmissão no canal SPACE/ Facebook EI / EI Plus

Dínamo de Kiev x Juventus (13h55) – transmissão na TNT/ Facebook do EI/ EI Plus

RB Leipzig x Istanbul (16h) – sem transmissão

Rennes x FC Krasnodar (16h) – sem transmissão

Lazio x Borussia Dortmund (16h) – transmissão no canal SPACE/ Facebook EI / EI Plus

Chelsea x Sevilla (16h) – transmissão no Facebook do EI/ EI Plus

PSG x Manchester United (16h) – transmissão na TNT/ Facebook do EI/ EI Plus

Barcelona x Ferencváros (16h) – transmissão no Facebook do EI/ EI Plus

Quarta-feira – 21/10

RB Salzburg x Lokomotiv Moscou (13h55) – transmissão no canal SPACE/ Facebook EI / EI Plus

Real Madrid x Shakhtar Donetsk (13h55) – transmissão na TNT/ Facebook do EI/ EI Plus

Ajax x Liverpool (16h) – transmissão na TNT/ Facebook do EI/ EI Plus

Manchester City x Porto (16h) – transmissão no Facebook do EI/ EI Plus

Midtjylland x Atalanta (16h) – sem transmissão

Olympiacos x Olympique de Marselha (16h) – sem transmissão

Bayern de Munique x Atlético de Madrid (16h) – transmissão no Facebook do EI/ EI Plus

Inter de Milão x Borussia Monchengladbach (16h) – transmissão no canal SPACE/ Facebook EI / EI Plus