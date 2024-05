Corinthians anuncia saída de Rubão do cargo de diretor de futebol

Má campanha no início do Campeonato Brasileiro ajudou a tornar o clima insustentável entre o diretor e o presidente Augusto Melo

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Gustavo Henrique, novo zagueiro do Corinthians, cumprimenta o diretor de futebol Rubão



O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira (2), o desligamento de Rubão da diretoria de futebol. O dirigente já vinha tendo problemas com o presidente Augusto Melo e teve oficializada a sua saída. O comunicado foi feito por meio de uma nota no site oficial do clube. Em mensagem protocolar, o Corinthians agradece os serviços prestados e deseja sorte ao dirigente nos próximos passos da carreira. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quinta-feira, Rubens Gomes, o Rubão, deixa o cargo de diretor de Futebol Profissional”, informa parte do texto que legitima a demissão. Rubão perdeu prestígio com o mandatário após a contratação de Fabinho Soldado para atuar na função de executivo de futebol.

A má campanha no início do Campeonato Brasileiro ajudou a tornar o clima insustentável. Após a derrota para o Bragantino, em jogo válido pela terceira rodada da competição, Melo anunciou que faria uma mudança em vários setores do clube. Uma das medidas que já estava em pauta era a saída do dirigente. O Corinthians ainda não informou se já tem um nome para assumir a função junto ao departamento de futebol. Em meio à crise política, o time tenta emplacar a segunda vitória seguida no Brasileiro. Neste sábado, a equipe dirigida pelo técnico António Oliveira recebe o Fortaleza na Neo Química Arena.

*Com informações do Estadão Conteúdo