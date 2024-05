Corinthians x Fortaleza muda de horário a dois dias do jogo, e torcedores reclamam

Partida será realizada no sábado (4) às 21h; ingressos que já foram emitidos, tanto físicos, quanto e-tickets gerados, não precisam ser emitidos novamente

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre RB Bragantino x Corinthians, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024, realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista



A menos de 72 horas do jogo entre Corinthians e Fortaleza, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) mudou o horário da partida. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que a pedido da CBF, o horário do jogo contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Brasileirão 2024, foi alterado. O jogo permanecerá no sábado (04), mas passou das 16h para às 21h. Os ingressos que já foram emitidos, tanto físicos, quanto e-tickets gerados, não precisam ser emitidos novamente”, informou o clube. Antes agendado para 16 horas, o compromisso teve mudança de horário pela CBF, atendendo um pedido da TV. Por causa do adiamento do jogo entre Cruzeiro x Internacional, o Corinthians agora fará o jogo noturno do dia.

O Corinthians garante que a troca não haverá impacto no momento do acesso ao estádio. “Aqueles que já compraram ingresso e não vão conseguir comparecer devido à alteração de horário podem entrar em contato com o canal de atendimento do Fiel Torcedor: 11-3152-4000 e no e-mail: reembolso@fieltorcedor.com.br.” A partida inicialmente estava programado para as 16 horas, o compromisso teve mudança de horário pela CBF, atendendo um pedido da TV. Por causa do adiamento do jogo entre Cruzeiro x Internacional, o Corinthians agora fará o jogo noturno do dia. Pela estatuto do torcedor, as mudanças deveriam respeitar um intervalo de 72 horas. Mas os clubes já foram notificados da mudança e o Corinthians promete ressarcir os torcedores que adquiriram ingressos antecipadamente e não vão poder acompanhar o embate à noite. A alteração em cima da hora revelou alguns torcedores, que usaram as redes sociais para manifestarem seu descontentamento.

Bela organização da CBF, agora quem tinha obrigação a cumprir nesse horário fica como? Jogo entre Corinthians e Fortaleza pelo Brasileiro tem mudança de horário dois dias antes da partida https://t.co/U7HgHL1U7I — NandoFrausine SDV (@fernandoembersi) May 2, 2024

A @CBF_Futebol é uma várzea! Mudou o horário do Jogo entre Corinthians e fortaleza, com menos de 72 hrs pro jogo!! — Mayara Furlan (@Ma102219) May 2, 2024