Corinthians aposta em retrospecto caseiro para vencer o Boca Juniors em jogo decisivo na Libertadores

Partida que já decidiu o maior torneio da América do Sul será realizada em Itaquera e vale a liderança do Grupo E

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Corinthians comemorando vitória na Neo Química Arena



Corinthians e Boca Juniors medem forças a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 26, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Com três pontos cada, as equipes estão empatadas com Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia) no Grupo E, um dos mais equilibrados do torneio da Conmebol até o momento. Assim, o confronto entre o Alvinegro paulista e o tradicional clube argentino ganha sinais de “decisão”, com os dois lados extremamente preocupados com o jogo de hoje. Prova disso é que o técnico Vitor Pereira preservou alguns titulares no clássico contra o Palmeiras, disputado no sábado passado, pelo Brasileirão.

Além da importância de uma vitória para a sequência da fase de grupos, Corinthians e Boca Juniors também reservam uma rivalidade na Copa Libertadores da América. Há dez anos, os dois times fizeram a final da edição de 2012, e quem comemorou o título foi o Timão. Após o empate em 1 a 1 na Bombonera, os corintianos venceram os “xeneizes” por 2 a 0 no Pacaembu, ficando com a taça mais importante do continente pela primeira vez. No ano seguinte, o encontro se deu pelas oitavas de final e acabou com comemoração argentina. Depois de ganharem em Buenos Aires, os “hermanos” seguraram um empate em 1 a 1 na capital paulista, em confronto marcado por polêmicas de arbitragem.

Desta vez, no entanto, pesa a favor do Corinthians o bom retrospecto recente do time atuando ao lado de sua torcida. Segundo as estatísticas do site de apostas Bob, nas últimas sete vezes em que o Timão jogou com o apoio da Fiel na Neo Química Arena, a equipe de Vitor Pereira conseguiu seis vitórias e um empate, sendo este o que deu a classificação à semifinal do Paulistão, depois da igualdade em 1 a 1 com o Guarani. O Boca Juniors, por sua vez, vem de resultados consistentes, com duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos.

