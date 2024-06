Corinthians arranca empate com Cuiabá no fim, mas não consegue subir na tabela do Brasileirão

Alviverde não vence há quase dois meses e tem a terceira pior campanha do campeonato

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Matheus Bidu, do Corinthians, comemora seu gol na partida entre Corinthians e Cuiabá, válida pela 12ª segunda rodada do Campeonato Brasileiro



Continua de pé a série sem vitórias do Corinthians, que não vence no Brasileirão há quase dois meses. Diante de seu torcedor na Neo Química Arena, o time alvinegro fez outra apresentação ruim, mas, como no duelo anterior contra o Athletico-PR, reagiu e evitou a derrota com gol no fim ao empatar com o Cuiabá por 1 a 1 na noite desta quarta-feira. O Corinthians, desatento, levou um gol aos quatro minutos. O gol do zagueiro Marllon, que conseguiu finalizar duas vezes, sendo pouco incomodado antes de marcar, foi resultado de uma pane defensiva corintiana. No segundo tempo, o Cuiabá teve mais de uma oportunidade para matar o jogo, uma delas em controverso pênalti cometido por Cacá em cima de Pitta, que parou em Matheus Donelli na cobrança. O time mato-grossense errou demais, não castigou e foi castigado no fim. Até então encostado, Matheus Bidu recebeu uma chance de António Oliveira e correspondeu. O lateral-esquerdo acertou um potente chute de primeira para marcar um golaço aos 39 minutos. Os donos da casa tentaram a virada, insistiram até os 56 minutos da etapa final – mas ela não veio.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O cenário é péssimo para o Corinthians, que segue na zona de rebaixamento, com a terceira pior campanha do campeonato. São apenas nove pontos em 12 jogos no torneio. Aumentam a pressão e as críticas sobre o presidente Augusto Melo, que pode demitir o técnico português António Oliveira. Na segunda-feira, às 20 horas, o pressionado Corinthians, que não venceu nenhuma de suas últimas partidas, faz o dérbi com o Palmeiras, na casa do rival, o Allianz Parque. Após o apito final, parte da torcida vaiou o time e cobrou vitória no clássico contra o maior rival. O Cuiabá tem 12 pontos e está mais perto da zona de rebaixamento que dos líderes. Na próxima rodada, recebe o Bragantino, sábado (29).

*Com informações do Estadão Conteúdo