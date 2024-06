Geórgia vence Portugal e conquista vaga inédita no mata-mata da Euro

Ex-república soviética, e independente desde 1991, Geórgia avança para oitavas de final na primeira participação do torneio em sua história

EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI Geórgia termina em terceiro, mas avança para próxima fase



A Veltins-Arena, casa do Schalke 04, da Alemanha, recebeu Portugal e Geórgia nesta quarta-feira (26), pela terceira e última rodada do grupo F da Eurocopa 2024. Os portugueses, que venceram os dois jogos disputados contra República Tcheca e Turquia, entraram em campo já classificados para as oitavas de final. Enquanto a Geórgia, com uma vitória e uma derrota, dependiam do triunfo para chegar no mata-mata, em sua primeira participação na competição.

O primeiro toque dos jogadores da Geórgia resultaram na construção do gol que abriu o placar. A equipe aproveitou o passe errado do lateral Antônio Silva e com menos de 2 minutos, Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Napoli, da Itália, concluiu forte e cruzado na meta de Diogo Costa: 1×0.

A ausência de Bruno Fernandes e Bernardo Silva dificultou a criação de jogadas da seleção portuguesa, que mesmo com mais de posse de bola (70%) na primeira etapa, não levou perigo ao gol de Mamardashvili. Cristiano Ronaldo, irritado durante toda primeira etapa, recebeu cartão amarelo aos 27 minutos por reclamação.

Aos 9 minutos do segundo tempo, o árbitro suíço Sandro Schärer foi chamado pela equipe do VAR para revisar um contato de Antônio Silva no georgiano Luka Lochoshvili, que analisou o lance e marcou pênalti para Geórgia. O artilheiro do torneio, Mikautadze, foi para cobrança e ampliou o placar para 2×0.



Com uma defesa muito bem montada e com a ótima atuação do goleiro Mamardashvili, a Geórgia conquistou a vitória diante de uma das grandes favoritas do torneio. Agora, a seleção comandada pelo francês Willy Sagnol tem pela frente a Espanha, invicta na competição.