Corinthians bate Fortaleza na Sul-Americana, avança para semi e ganha moral para clássico

Equipe do Parque São Jorge agaurda por Racing ou Athletico-PR

CRIZAM FRANçA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre Corinthians x Fortaleza, válida pela partida de volta, das quartas de final da Copa Sul-Americana



Depois de ganhar o confronto de ida por 2 a 0, o Corinthians atropelou o Fortaleza nesta terça-feira (14), levando a melhor por 3 a 0, na Neo Química Arena, com direito a assistência do astro holandês Memphis Depay. O resultado coloca a equipe do Parque São Jorge na semifinal da Copa Sul-Americana, aguardando por Racing ou Athletico-PR, e dá moral para o clássico com o São Paulo, marcado para domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília – o Morumbi irá receber shows do cantor Bruno Mars. O time do Parque São Jorge está na 17ª colocação, com 28 pontos.

Um resultado positivo na capital federal pode tirar o time do Z-4 já na próxima rodada, caso Criciúma e Vitória tropecem. Resta ao Fortaleza, atual vice-campeão da Sul-Americana, seguir firme na briga pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro O tricolor cearense faz ótima campanha e ocupa a terceira posição, com 52 pontos, a quatro do líder Botafogo. O próximo compromisso da equipe será no domingo, às 16h, contra o Cuiabá, no Castelão.s que compareceram à Arena em Itaquera provocar o adversário com gritos de “eliminado”.

*Com informações do Estadão Conteúdos

Publicado por Sarah Américo