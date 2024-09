Real Madrid vence Alavés em jogo emocionante pelo Campeonato Espanhol

Com golaço de Mbappé, time da casa começou dominando, mas permitiu que o Alavés reagisse no final do jogo; com esse resultado, os madridistas se aproximam do Barcelona

EFE/Juanjo Martín. Endrick também teve uma oportunidade, mas sua finalização encontrou a trave



O Real Madrid conquistou uma vitória apertada sobre o Alavés, com o placar final de 3 a 2, em partida que fez parte da sétima rodada do Campeonato Espanhol. O destaque da equipe foi Vinícius Jr., que contribuiu com assistências, enquanto Rodrygo balançou as redes. Endrick também teve uma oportunidade, mas sua finalização encontrou a trave. O time da casa começou dominando, mas permitiu que o Alavés reagisse no final do jogo. Com esse resultado, o Real Madrid se aproxima do Barcelona, que lidera a competição com 18 pontos, enquanto o time merengue soma 17.

O Alavés, por sua vez, ocupa a oitava posição, com 10 pontos. Na próxima rodada, o Real enfrentará o Atlético de Madrid, um confronto que promete ser emocionante, enquanto o Alavés visitará o Getafe em busca de recuperação. A partida começou de forma eletrizante, com Lucas Vazquez abrindo o placar logo no primeiro minuto. Embora Mbappé tenha visto um gol ser anulado por impedimento, ele conseguiu marcar o segundo gol antes do intervalo.

Rodrygo ampliou a vantagem para 3 a 0 logo no início do segundo tempo, mas o Alavés não se entregou e conseguiu marcar duas vezes, embora não tenha conseguido igualar o marcador. Em outros jogos da rodada, o Sevilla superou o Valladolid com um gol a mais, terminando a partida em 2 a 1. Enquanto isso, o Valencia não conseguiu sair do zero em seu confronto contra o Osasuna, permanecendo na zona de rebaixamento.

