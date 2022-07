Corinthians compara lesão de Renato Augusto com a de Sergio Ramos: ‘É preciso ter cuidado’

Sem dar prazo para o retorno, o fisioterapeuta Bruno Mazziotti ainda afirmou que o meia está no processo de recuperação

O Corinthians, através do fisioterapeuta e consultor Bruno Mazziotti, explicou a situação de Renato Augusto, que não entra em campo desde 19 de junho, quando foi titular na vitória diante do Goiás. De acordo com o especialista, o meio-campista precisa ter “cuidado” porque sofreu uma lesão complicada, parecida com a que tirou Sergio Ramos do Paris Saint-Germain por cinco meses. “Hoje o momento do Renato, é um momento que ele tem uma lesão na musculatura do solear (região da panturrilha), uma musculatura extremamente solicitada. Por característica, com a idade, todos os atletas começam a perder a sua capacidade de produção a mais de força, então preciso ter cuidado”, afirmou Mazziotti.

“Vou dar um exemplo bastante peculiar, que aconteceu recentemente, foi a lesão do Sergio Ramos, zagueiro de 34 anos, na mesma faixa do Renato, ele passou quase cinco meses se recuperando de uma lesão como essa, pelo simples fato de que o cálculo da carga, no retorno ao campo, no melhor momento de colocá-lo para jogo, para treino, dificultou a sua recuperação. Sabendo de tudo isso, principalmente do equívocos que se cometem e essa responsabilidade que me cabe, eu prefiro ter o trabalho do Renato com bastante tranquilidade, cautela, porque eu sei o quanto esse atleta pode nos entregar”, continuou o especialista.

Sem dar prazo para o retorno de Renato Augusto, o fisioterapeuta ainda afirmou que o meia está no processo de recuperação, ainda longe de retornar aos gramados. “Ele ainda passa por um processo de recuperação, ele não está na fase de transição, está num processo de recuperação. É um atleta que está bastante ansioso para voltar, mas a gente já está ai na margem de colocar outros atletas numa condição de competição, que para a gente é importante na fase que vem logo a seguir, que é fase de mata-mata das competições mais importantes do ano”, destacou Mazziotti.