Veja quem são os favoritos das quartas de final da Copa do Brasil na visão dos comentaristas da Jovem Pan

Corinthians e São Paulo foram escolhidos por unanimidade para avançarem de fase

Lucas Figueiredo/CBF Copa do Brasil tem confrontos das quartas de final definidos



Nesta terça-feira, 19, a CBF sorteou os duelos das quartas de final da Copa do Brasil com jogos interessantes. O Fortaleza enfrentará o Fluminense, o São Paulo joga contra o América-MG, o Atlético-GO enfrenta o Corinthians e, por fim, o Flamengo pega o Athletico-PR. Durante o programa ‘Bate Pronto‘, os comentaristas da Jovem Pan deixaram seus palpites Thiago Asmar decretou que o ‘Corinthians já está na semifinal’ e que é muito fácil ter o clube goiano como adversário, no entanto, Vampeta discordou. “Beleza? O Corinthians já foi eliminado duas vezes”, disparou o ex-jogador. “(mas) Estou feliz, não queria pegar o Flamengo”, completou entre risos. “Confronto de bom futebol, o Fortaleza se recuperando, tem um bom time e o técnico gosta de joar bonito e pra frente”, falou Fábio Piperno. O destaque no bate-papo foi a disputa entre Flamengo e Athletico-PR que se reencontram na competição. A equipe paranaense eliminou o Flamengo em 2019.

Quem passa na visão dos comentaristas?

Thiago Asmar: Corinthians, Fluminense, São Paulo e Flamengo;

Fábio Piperno: Corinthians, Fortaleza, São Paulo e Flamengo;

Vampeta: Corinthians, Fluminense, São Paulo e Flamengo;

Vanderlei: Corinthians, Fluminense, São Paulo e Flamengo;

Fernando Prass: Corinthians, Fluminense, São Paulo e Flamengo;

Assista ao vídeo do sorteio e os palpites: