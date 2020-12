Corinthians confirma boa fase e fecha ano com vitória contra o Botafogo

Cazares e Mateus Vital marcaram os gols do Corinthians no Nilton Santos

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians fechou o ano de 2020 com boas notícias para o torcedor. No Nilton Santos, a equipe de Vagner Mancini confirmou seu bom momento no Campeonato Brasileiro e venceu o Botafogo na 27ª rodada por 2 a 0, gols de Cazares e Mateus Vital. Esse é o sexto jogo seguido que o Corinthians não perde (dois empates e quatro vitórias). O resultado coloca o time paulista em 8º na tabela, mas os cariocas se mantém na penúltima colocação. Para o confronto deste domingo, 27, Mancini pôde contar com a estreia do zagueiro Jemerson que estava há 11 meses sem atuar e substituiu Bruno Méndez, fora por acúmulo de cartões. O camisa 03 se saiu bem em seu primeiro jogo.

Com a bola rolando, o Botafogo até tentou ter mais volume de jogo e pressionar a zaga corintiana. Na saída de bola, o time fez uma jogada ensaiada e aos 10 segundos chutou em direção ao gol adversário, fazendo Walter trabalhar. Mas depois desse lance foram poucas as chegadas dos botafoguenses. O Corinthians mesmo só chegou com perigo aos 17 minutos, em chute de Gustavo Silva. Assumindo as chances, Cazares abriu o placar, de cabeça, aos 33 minutos, depois de cruzamento do mesmo Gustavo Silva. Esse foi o primeiro gol do camisa 10 no time.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo também começou com mais ofensividade e o Corinthians continuou pressionando, o que fez o jogo ter bastante movimentação nos minutos iniciais. Aos 25 minutos, Mateus Vital marcou o segundo do Corinthians, mas estava impedido e o lance foi anulado. Dois minutos depois, Ramiro acertou um belo chute no travessão de Diego Cavalieri. Depois de perder muitas chances, aos 49 minutos Mateus Vital deixou o dele depois de bom drible no zagueiro.

Na luta contra o rebaixamento, o Botafogo só retorna aos gramados na rodada do meio da próxima semana. Contra o Athletico-PR na quarta-feira, dia 06, às 19h15 (horário de Brasília), a equipe de Eduardo Barroca continuará em busca dos pontos para fugir da zona da degola. Já o Corinthians já retorna à disputa no dia 13 de janeiro contra o Fluminense, às 21h30, na Neo Química Arena.