Corinthians confirma saída de Matías Rojas e dívida milionária com o paraguaio

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, confirmou a saída do meia Matías Rojas e a dívida milionária do clube com o jogador. Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o clube enfrenta problemas financeiros e busca resolver a situação com o atleta. Rojas notificou o Timão pedindo a rescisão do contrato devido à dívida acumulada, que gira em torno de R$ 8 milhões. O jogador, que chegou ao clube como grande reforço para o meio de campo, não correspondeu às expectativas — fez 30 jogos e não anotou nenhum gol — e solicitou a saída. O presidente afirmou que a dívida se concentra nos direitos de imagem do atleta, que nunca foram pagos. Melo assegurou que a situação será resolvida e afirmou não temer uma possível punição da Fifa. “É assunto encerrado. O mais pesado da dívida é sobre direitos de imagem, porque nunca foi pago. Acumulou muito. O salário dele está em dia. É de R$ 8 milhões para mais. Falei com ele, falei com o empresário… Eu mesmo tomei a frente e vamos resolver”, declarou o presidente alvinegro.

Além disso, Augusto Melo revelou que o contrato do jogador possui uma cláusula que permite sua saída a qualquer momento. O Corinthians emitiu uma nota oficial informando que o atleta não compareceu ao treino, gerando dúvidas sobre os motivos de sua ausência. O clube se despediu do Campeonato Paulista a uma rodada do fina da primeira fase e agorá focará na Copa do Brasil e no Brasileirão, sem buscar reforços no momento. “Não é bom atrasar, mas as vezes acontece, ainda mais no futebol. Temos uma dificuldade enorme em termos de receita, mas estamos trabalhando e vamos solucionar isso”, disse Augusto Melo.

