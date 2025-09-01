Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Corinthians define logística para contar com retorno de Hugo Souza para Copa do Brasil

Corinthians define logística para contar com retorno de Hugo Souza para Copa do Brasil

Goleiro, convocado pela seleção brasileira, está relacionado para o duelo contra a Bolívia, em El Alto, o que irá obrigar o Timão a fretar um voo logo após a partida das Eliminatórias, somente para seu retorno

  • Por Jovem Pan
  • 01/09/2025 11h55
  • BlueSky
JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Hugo Souza Menos de 24 horas após o apito final, Hugo Souza precisaria estar na Neo Química Arena para a decisão com o Corinthians

O Corinthians definiu a logística para contar com Hugo Souza na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (10), contra o Athletico-PR. O goleiro, convocado pela seleção brasileira, está relacionado para o duelo no dia anterior, contra a Bolívia, em El Alto. Para garantir a volta do atleta a tempo, o clube alvinegro irá fretar um voo logo após a partida das Eliminatórias, somente para seu retorno. A preocupação do Corinthians quanto à logística se iniciou na última semana, após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterar a data do confronto com o Athletico-PR, pelas oitavas da Copa do Brasil. Inicialmente marcada para 11 de setembro, o duelo precisou ser adiantado em um dia, em função do calendário do Fluminense na Copa Sul-Americana.

O Corinthians aguardava uma definição da seleção brasileira para definir o plano estratégico para contar com Hugo Souza. Em geral, após os duelos na Bolívia, a tendência é de um retorno imediato da delegação ao Brasil, para mitigar os efeitos da altitude. O clube, no entanto, optou por promover o retorno do goleiro por conta própria. A partida acontece às 20h30 (de Brasília), uma hora mais cedo do que o comum para mitigar os efeitos da altitude. Menos de 24 horas após o apito final, Hugo Souza precisaria estar na Neo Química Arena para a decisão com o Corinthians. O goleiro viaja nesta semana à Granja Comary. Além da Bolívia, o Brasil enfrentará o Chile no dia 4, no Maracanã.

Além de Hugo Souza, o Corinthians teve outros quatro atletas estrangeiros convocados nesta Data Fifa: Ángel Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Memphis Depay (Holanda). À exceção do camisa 10, que enfrenta a Lituânia no dia 7, os demais jogadores passam por “problema” semelhante ao de Hugo Souza, disputando suas partidas com a seleção um dia antes do duelo das quartas de final da Copa do Brasil.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Com a Data Fifa, o Corinthians terá uma pausa no seu calendário após o empate com o Palmeiras neste domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro. Nesse período sem jogos, a Neo Química Arena estará sob o controle da National Football League (NFL), para a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs nesta sexta-feira (5). Para o duelo com o Athletico-PR, o Corinthians precisa de apenas um empate para avançar à semifinal, depois de vencer o confronto de ida na última semana na Ligga Arena por 1 a 0, com gol de Gui Negão.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Corinthians fará pente-fino em contratos após venda em segredo dos direitos de joia da base
Bayer Leverkusen demite o técnico Erik ten Hag após duas rodadas da Bundesliga
Técnico do Liverpool celebra vitória em clássico diante do Arsenal: 'Momento mágico'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >