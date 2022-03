Corinthians divulga lista de relacionados para o confronto contra o Guarani; confira 

Como principal novidade, o técnico Vitor Pereira chamou o atacante Júnior Moraes, recém-contratado pela diretoria e apresentado nesta semana

O Corinthians finalizou a preparação para o duelo diante do Guarani, marcado para às 19 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 24, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Como principal novidade, o técnico Vitor Pereira relacionou para a partida o atacante Júnior Moraes, recém-contratado pela diretoria e apresentado nesta semana. O treinador português, por outro lado, não poderá contar com os machucados Ivan, Bruno Melo e Luan, além do meio-campista Victor Cantillo. Multado por faltar na reapresentação da segunda-feira passada, o centroavante Jô também não foi chamado pelo comandante do Alvinegro paulista. O jogo, vale lembrar, vale vaga direta para a semifinal do Estadual. Em caso de empate, a disputa vai para as penalidades.

Veja a lista de relacionados abaixo: