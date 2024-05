Corinthians domina o Fortaleza, mas para no goleiro e só empata em Itaquera

João Ricardo fez dois ‘milagres’ e evitou a derrota do Tricolor cearense na Neo Química Arena; Timão soma cinco pontos após cinco rodadas no Brasileirão

FABIO MOREIRA PINTO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Matheuzinho sai na cara de João Ricardo, mas não consegue superá-lo; Corinthians estreou novo uniforme 2, todo preto



Se contra o América-RN, pela Copa do Brasil, o Corinthians teve resultado, mas não desempenho, neste sábado (4), diante do Fortaleza, na Neo Química Arena, foi o contrário. O Timão teve volume de jogo, dominou o oponente do início ao fim, mas não conseguiu superar o goleiro João Ricardo, o melhor em campo em Itaquera, e somou seu segundo empate em três jogos em casa, de novo por 0 a 0, como na estreia contra o Atlético-MG. “Fizemos um grande jogo. A todo tempo fomos buscar, por esse motivo também me dói muito não levar os três pontos. Fiquei chateado porque poderíamos conseguir algo melhor do que o empate. Mas, bem, serve para melhorar”, lamentou o meia Garro, um dos destaques alvinegros. Com cinco pontos em cinco rodadas, o Corinthians é apenas o 12º colocado. O Tricolor cearense tem um a mais.

No primeiro tempo, o Timão travou a saída do Fortaleza e ainda criou maneiras de vencer a marcação alta do adversário. Assim, enfileirou chances. Raniele teve a melhor delas em um cabeceio no contrapé que João Ricardo pegou no reflexo. O goleiro do Fortaleza também evitou gols de Romero e Garro, e só torceu quando o paraguaio enganou boa parte do estádio em uma cobrança de falta que estufou a rede pelo lado de fora. No segundo tempo, o Corinthians manteve o ritmo no começo, mas João Ricardo levou sorte num chute de Hugo que bateu na trave após espirrar nele e fez uma defesaça em cabeceio de Félix Torres, seu segundo milagre no jogo. Quando o time da casa cansou e permitiu os avanços do Laion, Carlos Miguel também apareceu. Sua intervenção em arremate de Moisés lembrou os grandes momentos de Cássio. No fim, já com o time mexido, o Timão tentou o gol na base do desespero, mas ficou claro que o elenco não é tão forte quanto a diretoria pensou no início do ano.