Flamengo consegue empate contra o Red Bull Bragantino no fim, mas Tite sai vaiado de novo

Após primeiro tempo ruim, Mengão melhorou no decorrer do segundo tempo e chegou ao empate com Bruno Henrique; equipe rubro-negra ficou na bronca com a arbitragem

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lance do jogo entre Red Bull Bragantino e Flamengo, realizado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista



O Flamengo completou três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), em Bragança Paulista, a equipe carioca fez um primeiro tempo muito ruim e foi para o intervalo perdendo por um gol, o que elevou a irritação da torcida com o técnico Tite. Bruno Henrique fez um gol no final e decretou o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, amenizando a fritura do treinador, mas não a apagando totalmente. No jogo anterior, contra o Amazonas, pela Copa do Brasil, o Maracanã já havia se irritado com o gaúcho, a despeito da vitória pela contagem mínima. Tite, por sua vez, preferiu voltar suas atenções para a arbitragem, reclamando de um pênalti não marcado em Luiz Araújo, já nos acréscimos. “Tem que olhar [no VAR], c*****o”, esbravejou o comandante rubro-negro. Bruno Spindel, diretor-executivo do Mengão, reforçou a bronca do técnico. “Será que tem que chamar o juiz de ladrão, ir para a CPI?”, questionou, referindo-se a John Textor, dono da SAF do Botafogo.

Em campo, o time de Tite foi completamente dominado nos primeiros 45 minutos. O primeiro tempo terminou 1 a 0, gol de Pedro Henrique, de cabeça, aos 30, mas poderia ter sido mais. O começo do segundo tempo também foi do Bragantino, mas o gás logo acabou e, aos poucos, o time foi dando muito espaço ao Flamengo. De La Cruz saiu na cara de Clayton, mas mandou no travessão. O goleiro, aliás, já havia feito milagre em cabeceio de Bruno Henrique, mas não foi capaz de parar o atacante no segundo duelo entre eles, aos 34 minutos. “O Bruno Henrique meteu por baixo das minhas pernas”, admitiu Clayton. O Mengão cresceu com o gol e pressionou nos minutos restantes. No fim, reclamou de pênalti em cima de Luiz Araújo.