Corinthians e Boca Juniors acertam carga de ingressos visitantes para confrontos na Libertadores

Jogos entre brasileiros e argentinos acontecerão na fase de grupos do campeonato intercontinental na Neo Química Arena, em São Paulo, e na Bombonera, em Buenos Aires

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Corinthians poderá vender uma carga de 2.500 ingressos para torcedores que desejam apoiar o time na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina



Uma reunião realizada entre Corinthians e Boca Juniors selou um acordo para que a carga de ingresso para a torcida visitante nos dois confrontos que as equipes terão pela fase de grupos da Taça Libertadores da América. Para a partida entre a próxima terça-feira, 26, na Neo Química Arena, em São Paulo; e no dia 17 de maio, na Bombonera, em Buenos Aires, a torcida visitante terá o direito de adquirir uma carga de 2.500 ingressos. Para o jogo na Argentina, os torcedores que desejam torcer pelo Corinthians em solo estrangeiro poderão ser adquiridos via torcidas organizadas ou pelo Fiel Torcedor.