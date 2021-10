Corinthians é notificado por descumprir regras sanitárias em jogo contra o Bahia

Secretaria de Saúde de SP informou que torcida não respeitou distanciamento social nas arquibancadas no retorno à Neo Química Arena

JHONY INÁCIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida não respeito distanciamento na arquibancada



O Corinthians foi notificado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo nesta semana pelo não cumprimento de regras sanitárias impostas à torcida para o jogo contra o Bahia, dia 5 de novembro, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro de retorno da torcida nos últimos 18 meses. O clube se manifestou em suas redes sociais e afirmou que a notificação é referência ao desrespeito do distanciamento social na arquibancada. Cerca de 10 mil torcedores foram autorizados a assistir à partida, em todos os setores. “O clube foi alertado pelas autoridades de que a reincidência poderá acarretar punições que, se ocorrerem, poderão afetar não apenas as previsões financeiras como também a própria campanha no Brasileirão. Portanto, pedimos aos nossos torcedores atenção e intensa colaboração na partida contra o Fluminense“, escreveu o clube.

Para o jogo desta quarta-feira, dia 13, às 21h (horário de Brasília), válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram reforçadas nas redes as regras obrigatórias para os torcedores. Todos que compareceram à Neo Química Arena precisam de comprovante vacinal, apresentar um teste negativo de PCR (realizado até 48h antes do jogo) ou de antígeno (realizado até 24h antes) além de respeitar o distanciamento na arquibancada, usar máscara fácial e higienizar as mãos. Com 37 pontos, o Corinthians é o 5º na tabela de classificação e briga com vaga direta na próxima Copa Libertadores.