Galvão chamou de Neymar de ‘idiota’? Áudio vazado após jogo do Brasil gera polêmica

Rafaella Santos, irmã do jogador, comentou sobre o assunto no Instagram e rebateu o locutor da Globo

Reprodução/Globo/11.10.2021 Galvão Bueno soltou um 'idiota' durante a transmissão ao vivo do jogo



O locutor Galvão Bueno foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após vazar na transmissão ao vivo do último domingo, 10, um suposto xingamento direcionado ao jogador Neymar. Após a partida entre em Brasil e Colômbia, que terminou sem gols, o repórter Eric Faria entrou ao vivo da arquibancada do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, para dar informações do que estava acontecendo no pós-jogo: “Os jogadores estão se cumprimentando no campo. Só o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para ele protocolo de fair play”. Nesse momento, é possível ouvir Galvão dizendo: “Idiota”.

Nas redes sociais, os telespectadores começaram a dizer que o locutor estava se referindo ao atacante e o vídeo do momento em que o áudio de Galvão vazou e viralizou nas redes sociais. Neymar não se manifestou, mas Rafaella Santos, irmã do jogador, comentou sobre o assunto nas redes sociais. “Ainda bem que eu não jogo bola porque eu ia pegar alguém pelo cabelo, eu ia bater boca até o final. Não sei, eu ia tomar cartão vermelho, amarelo, verde, azul, o que tivesse. Não tenho essa paciência que meu irmão tem. Ele tem uma paciência de Jó”, falou. “E um certo senhor durante a transmissão chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?”, provocou.

Ao Vivo! Galvão Bueno chamando o Neymar de Idiota. pic.twitter.com/WXeHD8oOtM — Lázaro Rosa 🇧🇷✊🏿 (@lazarorosa25) October 10, 2021