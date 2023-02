Corinthians e Portuguesa mostram pouca criatividade e empatam em 0 a 0 no Mané Garricha 

Mesmo com mais ímpeto ofensivo, o Alvinegro trocou passes com lentidão e criou poucas oportunidades de gol; Lusa permanece na zona de rebaixamento do Paulistão

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto, do Corinthians, lamenta chance desperdiçada no duelo contra a Portuguesa



Portuguesa e Corinthians demonstraram pouca inspiração e ficaram no 0 a 0, neste domingo, 12, no estádio Mané Garrincha, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2023 – a partida foi disputada em Brasília porque a Lusa vendeu seu mando de campo. Mesmo com mais ímpeto ofensivo, o Alvinegro trocou passes com lentidão e criou poucas oportunidades de gol. Já a equipe lusitana, por sua vez, tentou fechar os espaços e escapar nos contragolpes. A primeira missão até foi bem cumprida, mas os “mandantes” quase não incomodaram o goleiro Carlos Miguel – ídolo da Fiel, Cássio foi cortado de última hora por causa de uma virose. O resultado, assim, não foi positivo para nenhum lado. Ainda na última posição do Grupo D, a Portuguesa soma apenas 5 pontos e permanece na zona de rebaixamento para a Série A2. Já os corintianos estão na liderança da chave C, com 14 pontos. O próximo compromisso do conjunto treinado por Gilson Kleina está marcado para quarta-feira, 15, às 20h30 (Brasília), diante da Ferroviária, em um duelo direto contra o descenso. Um dia depois, o Timão mede forças com o Palmeiras, na Neo Química Arena, em clássico que promete ser ainda mais quente após a violenta briga entre torcidas organizadas.

O primeiro tempo foi bastante sonolento em Brasília. Tanto que a primeira finalização aconteceu apenas aos 14 minutos, com João Paulo, exigindo boa defesa de Carlos Miguel. Pouco criativo, o Corinthians só deu a resposta dez minutos depois, com Róger Guedes completando cruzamento de Rafael Ramos de cabeça, mas para fora. Yuri Alberto e o próprio Guedes ainda voltaram a finalizar, mas pouco assustaram o arqueiro Thomazella. No retorno do vestiário, o cenário se repetiu e os 26 mil presentes no Mané Garrincha continuaram assistindo uma partida ruim. Mais participativo do lado alvinegro, Guedes ainda tirou tinta da trave lusitana, aos 20 minutos. Já no fim, Patrick quase deu a segunda vitória para a Portuguesa, mas parou no arqueiro do Timão. Assim, o jogo ficou marcado pelo baixo nível técnico, além do alto número de cartões amarelos: foram nove no total, sendo seis para a Lusa. Bruno Méndez, Renato Augusto e Adson também foram advertidos.