Jogador de futsal do Corinthians morre aos 16 anos em acidente de trânsito

Yago Rafhael da Silva Alves, jogador de futsal na categoria sub-16 do Corinthians, morreu neste final de semana, na capital paulista, em um acidente de trânsito. Através de nota oficial, o clube do Parque São Jorge confirmou a notícia, lamentou o ocorrido e desejou força aos familiares do jovem de 16 anos. “O Corinthians se solidariza com a família neste momento tão difícil”, diz um trecho do comunicado divulgado nas redes sociais. Veja abaixo.