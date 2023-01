Corinthians empata com o Inter de Limeira e deixa escapar liderança do grupo C do Paulistão

Timão soma 4 pontos e é o segundo colocado do grupo C, atrás do São Bento, com 5 pontos

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Inter de Limeira fizeram um jogo sem emoções em Araraquara



O Corinthians empatou sem gols com o Inter de Limeira, na tarde deste sábado, 21, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2023. Com o resultado, o Timão deixou escapar a liderança do grupo C do torneio e está com apenas 4 pontos – uma vitória, uma derrota e um empate. O primeiro colocado da chave é o São Bento, com 5 pontos, que empatou neste sábado em 1 a 1 com o Água Santa. Na sequência aparece a Ferroviária e o Ituano, ambos com três pontos. O time de Itu também jogou mais cedo e empatou sem gols com o Guarani. Já a Ferroviária encara neste domingo, 22, às 20h30, o Santo André, em Araraquara. Em relação ao Inter de Limeira, o clube subiu para a segunda posição parcialmente do grupo A, agora com 4 pontos, composto por Red Bull Bragantino, Botafogo e Santos. Sobre o jogo deste sábado entre Corinthians e Inter de Limeira, a partida não teve emoções. Os donos da casa assustaram mais o Corinthians durante a maior parte do jogo, mas nenhum time conseguiu furar a defesa e estufar as redes.