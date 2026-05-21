Corinthians empata com Peñarol e garante liderança do grupo na Libertadores

Com o resultado, o Timão anota 11 pontos, isola-se no topo do chaveamento e vislumbra classificação para as oitavas de final

GASTóN BRITOS/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Zakaria Labyad marcou o gol corintiano e quebrou jejum de oito meses sem balançar as redes



O Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Libertadores com o empate por 1 a 1 com o Peñarol, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, nesta quinta-feira (21). Zakaria Labyad salvou a equipe ao marcar o primeiro gol pelo clube após jejum de oito meses. O último gol do marroquino havia sido ainda pelo Dalian Yingbo, da China.

O resultado deixa o time corintiano com 11 pontos e sem poder ser alcançado pelo Platense. O Peñarol é lanterna, com três, e não tem mais chance de classificação às oitavas de final, mas ainda briga pela repescagem da Sul-Americana.

Em boa parte do jogo, os reservas do Corinthians não conseguiram se equiparar aos uruguaios, que dominaram o primeiro tempo e poderiam ter feito mais do que o 1 a 0 construído com Maximiliano Oliveira. Hugo Souza falhou em dois gols, mas contou com a anulação do segundo por impedimento. Na insistência e apoiado na individualidade de Kaio César, que assistiu Labyad, o time alvinegro conseguiu empatar. As falhas não se limitaram ao goleiro, com muitos erros de passes que impediram que uma virada pudesse ser concretizada.

O Platense será o adversário do Corinthians no fechamento da fase de grupos da Libertadores, dia 27. Na terça-feira (19), o Santa Fe derrotou o time argentino, mas não o ultrapassou, já que tem dois pontos a menos (sete contra cinco).

Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Atlético-MG no domingo (24). O último compromisso antes da parada para a Copa do Mundo será contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 30.

O Peñarol aproveitou o apoio da torcida para pressionar o Corinthians no começo da partida. Sem a bola, o time tinha intensidade para recompor a defesa e evitar espaços de contra-ataques. Para tentar surpreender, os corintianos abriram mão de passes e preferiram lançamentos, sem sucesso.

Ainda que o Peñarol não levasse perigo direto ao gol corintiano, era a equipe que demonstrava mais proposição, com presença ofensiva. A pressão uruguaia surtiu efeito aos 19 minutos pelo alto. Jesús Trindade cobrou escanteio, Maximiliano Oliveira subiu no meio da defesa corintiana e cabeceou para abrir o placar. O goleiro Hugo Souza apenas olhou a bola entrar.

A vantagem permitiu ao Peñarol que ficasse mais resguardado. Foi um convite para o Corinthians atacar. O time paulista esbarrou na retranca uruguaia, que se esforçava para afastar a bola com chutões para onde o nariz apontasse.

O Peñarol chegou a fazer o segundo, com nova falha de Hugo Souza. Leandro Umpierrez bateu cruzado, e o goleiro alcançou a bola, mas aceitou. O lance foi anulado por impedimento de Matías Arezzo, que havia concedido a assistência. O placar de 2 a 0 seria merecido, principalmente pela incapacidade dos paulistas, que só conseguiram finalizar uma vez em direção ao gol durante todo o primeiro tempo.

O Corinthians manteve a presença ofensiva no segundo tempo, mas foi anulado pela defesa do Peñarol. Kaio César destoava ao tentar jogadas individuais, ainda que sem sucesso.

Fernando Diniz estava pronto para fazer uma mudança tripla, recorrendo aos titulares, por volta dos 15 minutos do segundo tempo. Ainda antes das substituições, o Corinthians mudou a cena. Kaio César insistiu, desta vez buscando cruzamento. André tentou finalizar e não conseguiu. Pedro Raul ainda tocou para defesa de Aguerre. No rebote, Zakaria Labyad quebrou um jejum de oito meses e empatou.

O Peñarol reagiu. Sem a vitória, os uruguaios perdiam a chance de brigar por classificação às oitavas. Diego Aguirre bradou na pausa técnica que “empatar ou perder seria igual”. O time passou a correr o risco de sofrer a virada, expondo-se defensivamente.

O gol de Labyad adiou as mudanças de Diniz. Os titulares Yuri Alberto, Jesse Lingard e Rodrigo Garro entraram já diante de um Peñarol que cedia espaços, permitindo que o Corinthians traçasse caminhos para virar.

O jogo ficou aberto e mais acelerado na metade final do segundo tempo. O Peñarol, com mais desespero, se lançava ao ataque. O Corinthians até demonstrava mais tranquilidade para sair jogando ao recuperar a posse, mas abusou dos erros de passe na intermediária.

Yuri Alberto teve a chance de fazer o gol da virada corintiana aos 47 minutos do segundo tempo. Ele ficou cara a cara com Aguerre, mas chutou em cima do goleiro, que defendeu. Aos 50, o camisa 9 voltou a ficar livre na área após arrancada e não aproveitou.

FICHA TÉCNICA

PEÑAROL 1 X 1 CORINTHIANS

PEÑAROL – Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte (Facundo Álvez) (Brian Barboza), Mauricio Lemos, Maximiliano Oliveira e Gastón Togni; Leandro Umpierrez, Jesús Trindade, Eduardo Darias (Luis Angulo) e Diego Laxalt (Abel Hernández); Matías Arezzo (Facundo Batista). Técnico: Diego Aguirre.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, André, Matheus Pereira (Rodrigo Garro) e Zakaria Labyad (Jesse Lingard); Kaio César (Dieguinho) e Pedro Raul (Yuri Alberto). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Maximiliano Oliveira, aos 19 minutos do primeiro tempo; Zakaria Labyad, aos 17 do segundo.

CARTÃO AMARELO – Não houve.

ÁRBITRO – Piero Maza (CHI).

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.