Corinthians encaminha rescisão de contrato de Jô após pagode e falta em treino 

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Jô rescindiu contrato com o Corinthians



Corinthians e Jô encaminharam a rescisão do contrato, que era válido até o fim de 2023, na tarde desta quinta-feira, 9 – a informação foi confirmada pelo Grupo Jovem Pan. A decisão acontece após o atacante ser filmado em um bar durante uma derrota para o Cuiabá, na noite da última terça-feira, enquanto se recuperava de uma lesão. No dia seguinte, o centroavante faltou no treinamento comandado por Vitor Pereira, tornando a situação insustentável. Desta forma, diretores do Alvinegro e representantes do atleta conversam neste momento para acertar os últimos detalhes burocráticos para romper definitivamente o vínculo.

Reincidente, o jogador formado nas categorias de base do Timão colecionou polêmicas em sua terceira passagem pelo Parque São Jorge – ele frequentou festas clandestinas do auge da pandemia, pegou gancho por agressão e também calçou chuteiras de cores do rival Palmeiras. Ao todo, o centroavante conquistou dois títulos de Brasileirão e outras duas taças do Paulistão, vestindo a camisa do Alvinegro em 276 jogos oficiais e somando 65 gols, segundo o site “Ogol”. Jô, no entanto, deixa a agremiação pela porta dos fundos.