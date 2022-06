Em recuperação de lesão, Jô é flagrado tocando pagode durante derrota do Corinthians

Atacante não joga há três jogos e demonstrou pouca preocupação enquanto time perdia para o Cuiabá

Reprodução / Twitter / @sccpxnathan Jô é visto tocando pagode durante derrota do Corinthians no Brasileirão



O atacante Jô foi visto em um bar tocando pagode enquanto o Corinthians era derrotado pelo Cuiabá na noite desta terça, 7, pelo Campeonato Brasileiro. Jô está em recuperação de um trauma no pé e não esteve em campo nas últimas três partidas da equipe, contra América-MG (empate em casa), Atlético-GO (vitória fora) e Cuiabá (fora). A pessoa que grava o vídeo ironiza a situação: mostra o telão no qual o jogo era transmitido no local, e, na sequência, foca no centroavante, dizendo que ele estava ‘preocupado’. O técnico Vitor Pereira foi perguntado sobre o caso na entrevista coletiva após o revés por 1 a 0 na Arena Pantanal, mas disse que iria buscar mais informações antes. “Eu não queria assim, quente, quase sem tempo para perceber bem o que aconteceu… Eu prefiro dar um pouco de tempo para poder comentar depois, até para discutir internamente o que se passou de fato. Portanto, não quero falar aqui sem o conhecimento do fato, só porque me disseram qualquer coisa. Preciso de tempo para analisar a situação. Depois vou me pronunciar sobre o acontecimento”, disse. O Corinthians também não se pronunciou de forma oficial até a publicação desta reportagem.