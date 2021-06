Corinthians faz 1 a 0 no América-MG e vence a primeira sob o comando de Sylvinho

Fábio Santos marcou o único gol da partida, de pênalti, e garantiu os primeiros 3 pontos no Brasileirão

GIAZI CAVALCANTE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Fábio Santos comemora gol de pênalti que deu a vitória ao Corinthians



O Corinthians conseguiu sua primeira vitória sob o comando do treinador Sylvinho. Decisivo na primeira etapa, a equipe venceu o América-MG, no estádio Independência, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o time alvinegro em 8ª na tabela de classificação. Os mineiros estão na penúltima colocação. Dentro de campo, a equipe se mostrou mais organizada que no jogo contra o Atlético-GO no meio da semana e chegou logo aos sete minutos com Fagner pela direita, que acabou parando no goleiro Matheus. Dez minutos depois foi a vez de Gustavo Silva aparecer e fazer o goleirão trabalhar. Aos 27, o mesmo Gustavo foi derrubado na área por Marlon e o juiz marcou pênalti. Fábio Santos foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar.

No segundo tempo, o Corinthians deixou de jogar e levou muitos sustos. Aos 37, o América chegou a balançar as redes com Ribamar, mas o lance foi anulado pelo bandeirinha por impedimento e confirmado pelo VAR. Na reta final Cássio fez milagre e salvou o Corinthians duas vezes de um empate. O próximo compromisso do Timão será pela partida de volta da Copa do Brasil contra o Atlético-GO na quarta-feira, dia 9, às 21h30 (horário de Brasília), fora de casa. O América enfrenta o Criciúma (jogo de ida foi 0 a 0). Pelo Brasileirão, na 3ª rodada faz o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e os mineiros encaram o Flamengo, no Maracanã.