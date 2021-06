Corinthians leva 2 a 0 do Atlético-GO em casa e se complica na Copa do Brasil

Dominado do início ao fim e com um a menos no segundo tempo, Corinthians teve dificuldades contra o Atlético-GO

JHONY INÁCIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ronald e João Paulo marcaram os gols da partida



O Corinthians fez um jogo ruim na noite desta quarta-feira, 2, e perdeu para o Atlético-GO no jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil. Mesmo adversário da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético marcou mais dois gols na Neo Química Arena em lances parecidos com os de domingo. Bem mais intenso na primeira etapa, aos 10 minutos os visitantes abriram o placar em jogada pela direita num cruzamento de Dudu para Ronald. Dez minutos depois, em contra-ataque rápido, o Atlético repetiu o lance e foi a vez de Ronald cruzar para João Paulo marcar o segundo. O Corinthians ainda tentou nos minutos finais diminuir o placar, mas não conseguiu ser efetivo. Na volta do intervalo e precisando do placar, os donos da casa foram para cima e ficaram mais com a bola nos pés, mas não conseguiam acertar o gol de Fernando Miguel.

Para aumentar o drama, aos 17 minutos Fagner foi expulso depois de levar o segundo cartão amarelo após entrada forte no adversário. O cenário então mudou e o Atlético foi pra cima, aos 32 minutos Cássio fez grande defesa e na jogada seguinte, Lucão cabeceou na trave. A partir daí nenhum time chegou com mais perigo aos gols e o placar terminou em 2 a 0. Para avançar o Corinthians precisará vencer por dois gols de diferença, para forçar os pênaltis ou vencer por três gols de diferença na partida de volta acontece da próxima quarta-feira, dia 9, às 21h30 (horário de Brasília), em Goiânia.