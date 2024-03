Febraban diz que PIB de 2023 é resultado de ‘dever de casa feito’

Presidente da Federação Brasileira de Bancos destaca que a redução das incertezas econômicas e políticas contribuiu para o crescimento do Produto Interno Bruto do país

ASSY/Pixabay Os dados do PIB de 2023, divulgados pelo IBGE, mostraram um crescimento acima das previsões iniciais, impulsionado pelos setores agropecuário e de indústria extrativa



A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou que o crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2023 é resultado do “dever de casa” feito pelo governo e pelo Congresso. Segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney, é essencial seguir com a agenda de reformas para manter o crescimento de forma sustentável. “O PIB de 2023 respondeu a uma série de ações do Governo e do Congresso, revelando que fazer o dever de casa sempre traz resultados positivos. O Brasil foi capaz de reduzir as incertezas que permeavam o cenário pessimista do início do ano passado, a partir do avanço da pauta econômica e da estabilidade política”.

Isaac Sidney destacou que a redução das incertezas econômicas e políticas, aliada ao avanço da pauta econômica, contribuíram para o crescimento do PIB. A aprovação do novo marco fiscal e da reforma tributária foram citadas como ações que melhoraram as expectativas e permitiram a redução da taxa Selic pelo Banco Central. Os dados do PIB de 2023, divulgados pelo IBGE, mostraram um crescimento acima das previsões iniciais, impulsionado pelos setores agropecuário e de indústria extrativa. No entanto, os investimentos tiveram queda de 3%, o que levanta preocupações para o futuro. A Febraban espera um crescimento de 2% no PIB para este ano, com a redução da Selic impulsionando o consumo e os investimentos.

*Com informações do Estadão Conteúdo