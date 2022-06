Corinthians fica próximo da contratação de Yuri Alberto; Mantuan e Ivan vão para o Zenit

Atacante virá, inicialmente, por empréstimo de um ano para o clube paulista

Divulgação/Inter



O Corinthians está próximo de confirmar a contratação de Yuri Alberto, atualmente no time russo Zenit, segundo informações do repórter Caíque Silva, da Jovem Pan News. O centroavante viria inicialmente por empréstimo com passe fixado, enquanto o Corinthians cederia o meia Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan na mesma condição para a equipe russa. Mantuan poderia render até R$ 55 milhões para o time alvinegro, e sua contratação teria sido um pedido do técnico Sergey Semak, já que o Zenit o monitora desde a base. Vitor Pereira teria dado o aval para a negociação, mesmo perdendo o meia, que é um de seus titulares. O futebol russo passa por problemas devido à guerra na Ucrânia, que levou a sanções econômicas contra o país presidido por Vladimir Putin; nesta semana, a Fifa renovou a autorização para que jogadores dos dois países envolvidos no conflito suspendam seus contratos com as equipes atuais e possam se transferir temporariamente.