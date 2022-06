Palmeiras ou Flamengo? Descubra qual o clube mais valioso da América do Sul

No mundo, valendo R$ 5,04 bilhões, o Manchester City tem o elenco de jogadores mais caro

Montagem sobre fotos/reprodução/Douglas Magno/EFE/Flamengo Clubes brasileiros entram na lista dos 100 times mais caros do mundo



Um levantamento do Transfermarkt, site alemão especializado na avaliação do preço de jogadores, aponta que o Palmeiras e o Flamengo são os clubes mais valiosos da América do Sul. Contudo, o Alviverde lidera o ranking, valendo R$ 874,36 milhões (160,35 milhões de euros). O Rubro-Negro vem logo atrás no valor de R$ 843,3 milhões (155,2 milhões de euros). Os dois clubes brasileiros entram na lista dos cem times mais caros do mundo. De acordo com o levantamento, o Manchester City tem o elenco mais caro entre todos os clubes, valendo R$ 5,04 bilhões (924,8 milhões de euros), equivalente a quase seis times do Palmeiras.

No Palmeiras, o jogador mais caro é volante Danilo, de 22 anos, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira. O jogador vale R$ 120 milhões (22 milhões de euros). Na sequência vem três atletas empatados. São os atacantes Dudu e Gabriel Veron e o meio-campista Raphael Veiga, que valem R$ 65,4 milhões (12 milhões de euros). Por outro lado, no Flamengo, disparado o jogador com maior valor de mercado é o atacante Gabigol. Destaque do time nos últimos anos, principalmente na campanha de campeão da Libertadores de 2019, o jogador vale R$ 141,8 milhões (26 milhões de euros). No mundo, o Palmeiras está na 62ª posição. Já o Flamengo é o 66º colocado. Outros três clubes da América do Sul “invadem” esta lista, entre eles mais dois brasileiros. O argentino River Plate aparece na 74ª posição. Já o Atlético Mineiro e o Bragantino são o 88º e 97º colocados, respectivamente.