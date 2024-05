Corinthians goleia Argentinos Juniors por 4 a 0

Rcaesultado e o desempenho animam a equipe treinada pelo português António Oliveira para a última e decisiva rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Wesley Gassova, do Corinthians, comemora o seu gol na partida entre Corinthians e Argentinos Juniors válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana



Avassalador e dominante como poucas vezes havia sido na temporada, o Corinthians fez um jogo praticamente perfeito e conseguiu uma vitória com larga margem nesta terça-feira (14). Ligado, o time explorou as muitas fraquezas do Argentinos Argentinos e goleou o rival por 4 a 0 na Neo Química Arena. Yuri Alberto, antes criticado, está nas graças da torcida. Foram dele dois dos quatro gols do triunfo válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os outros saíram dos pés do jovem Wesley e do argentino Fausto Vera.O resultado e o desempenho animam a equipe treinada pelo português António Oliveira para a última e decisiva rodada da fase de grupos da Sul-Americana, que definirá quem avançará ao mata-mata do torneio na liderança do Grupo F. O Corinthians, atualmente no segundo posto, tem 10 pontos, um a menos do que o Racing, do Uruguai, o líder da chave. Os dois se enfrentam na rodada derradeira da primeira fase daqui a duas semanas, dia 28, na Neo Química Arena.

Na Sul-Americana, os primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificam automaticamente para as oitavas de final. Já os segundos de cada chave precisarão passar por um playoff contra os terceiros dos grupos da Libertadores. Daí a importância de terminar na liderança do grupo. A vitória foi construída com naturalidade e tranquilidade e pelo Corinthians, que fez uma de suas melhores apresentações em 2024.

Com informações do Estadão Conteúdo