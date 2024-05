‘Torcemos para o Sport Club Corinthians Paulista, não para o Sport Club Cássio Paulista’, diz presidente da Gaviões

Líder da maior torcida organizada do Timão se manifestou diante da possível saída do ídolo para o Cruzeiro

Rodrigo Coca/Agência Corinthians - 11/02/2024 O goleiro Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, pode deixar o clube



A possível saída de Cássio agitou o Corinthians. Enquanto a diretoria ainda tenta o convencer a não aceitar uma proposta para se transferir para o Cruzeiro, torcedores se dividem se o ídolo deve ou não permanecer. Muitos estão com o coração partido e não desejam ver o goleiro com a camisa de outro clube, mas há quem ache que o ciclo acabou e, embora o Gigante tenha seu lugar no Panteão alvinegro, já é hora de seguir com a vida sem ele. É o caso de Alexandre Domênico Pereira, o Alê, presidente da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Timão. “Algumas vezes eu achava o Cássio fenomenal, outras vezes apenas um grande profissional. Nunca consegui enxergar o Cássio ostentando e defendendo essa idolatria de maior ídolo da história do Corinthians imposta por muitos torcedores. Hoje, com essa possibilidade real da saída dele, em um momento onde ele realmente não está bem, e o Corinthians muito menos, me deixa uma certa dúvida pessoal na cabeça: será que ele sempre foi ídolo ou um grande profissional?”, questionou o líder da Gaviões.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Alê afirma que a torcida homenageará Cássio se ele realmente deixar o Parque São Jorge, mas faz a ressalva de que o clube está acima do ídolo. “Uma coisa alguns corintianos terão que aceitar: nós torcemos para o Sport Club Corinthians Paulista, não para o Sport Club Cássio Paulista”, disse o torcedor. “Iremos gritar seu nome e fazer todas as homenagens possíveis para ele se essa notícia se concretizar, vai ser uma frustração sua saída dessa maneira, mas o Corinthians precisa seguir e nós, corintianos, estaremos sempre lá. Graças a Deus, não temos a opção de abandonar o Corinthians.”

Veja a publicação do presidente da Gaviões no Instagram