Corinthians joga mal, perde do Red Bull Bragantino, e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento

Eduardo Sasha marca no início do primeiro tempo e dá a vitória aos visitantes, que ocupam a 4ª colocação do Brasileirão

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Sasha comemora gol da vitória do Red Bull Bragantino contra o Corinthians



O Corinthians foi derrotado por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, na manhã deste domingo, 2, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O resultado pressiona ainda mais a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo, que pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. No momento, o time ocupa o 15º lugar, com os mesmos 12 pontos do Cuiabá, primeiro time da zona rebaixamento, que ainda joga nada rodada. A equipe de Parque São Jorge ainda pode ser ultrapassada pelo Goiás, que joga nesta segunda-feira, 3, contra o Coritiba. Se vencer, o Esmeraldino chegará a 14 pontos, afundando ainda mais o Timão na classificação. Por outro lado, o Red Bull Bragantino chegou aos 22 pontos e entrou no G-4, pelo menos momentaneamente. No meio de semana, o time de Bragança folga e enfrentará o São Paulo, no domingo, às 18h30, em casa. O Timão, por sua vez, encara o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, 5, às 21h30, em Belo Horizonte. No sábado, ainda em na capital mineira, o Corinthians encara o Atlético-MG, às 18h30.

No início, o Corinthians deu sinais de que o domingo poderia ser diferente para o seu torcedor, que lotou a Neo Química Arena. Maycon e Ruan quase marcaram, mas parou por aí. O Bragantino passou a controlar o jogo e com um toque de bola envolvendo abriu o placar com Eduardo Sasha, aos 16 minutos. Os visitantes permaneceram com a posse de bola, mas parou de levar perigo. Por outro lado, o Corinthians se quer conseguia ficar com a bola e mais assistia os toques do adversário. O Massa Bruta voltou para o segundo tempo e mandou uma bola na trave e, no mesmo lance, Cássio evitou o segundo da equipe do interior. O Corinthians assustou com Yuri Alberto, que a cabeceou a bola por cima do gol. Luxemburgo colocou os jovens Wesley, Felipe Augusto e Matheus Araújo. O Timão até esboçou uma pressão. Felipe Augusto arriscou um chute, que foi por cima do gol e agitou o estádio. E parou por aí. Com poucos espaços, RB Bragantino pouco ameaçou. O Timão não teve forças para mudar o resultado e conheceu mais uma derrota na competição, que o mantém próximo da zona do rebaixamento.