Verstappen vence GP da Áustria e conquista sétima vitória na temporada

Pódio do circuito Red Bull Ring, em Spielberg, ficou completo com Charles Leclerc e Sergio Pérez

EFE/Alejandro Garcia Max Verstappen é o líder do Mundial de Pilotos



O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste domingo, 2, chegando a sua sétima vitória na temporada, sendo a quinta seguida. Com o resultado, o holandês se torna recordista na Áustria, com quatro vitórias, ultrapassando o francês Alain Prost. O pódio do circuito Red Bull Ring, em Spielberg, ficou completo com Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Pérez (Red Bull). O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que lutou com Pérez até as últimas voltas por um lugar no pódio, terminou em quarto e o britânico Lando Norris (McLaren) foi o quinto. Verstappen é o líder isolado do campeonato de pilotos somando 229 pontos. Na segunda posição aparece Pérez, com 148. Mais atrás, o pódio ajudou Leclerc a passar Russell na tabela, assumindo o sexto lugar. A F1 retorna no próximo fim de semana, em 9 de julho, com o GP da Inglaterra, válido como a 10ª etapa da temporada.

*Com Agence France-Presse.