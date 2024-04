Corinthians joga um tempo inteiro com um a mais, mas só empata com o Atlético-MG na estreia do Brasileiro

Timão não jogou bem e conquistou apenas um ponto em Itaquera; árbitro Yuli Elino Ferreira da Cruz, que expulsou Battaglia no fim do primeiro tempo, foi criticado pelas duas equipes

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF//ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Henrique reclama com o árbitro juiz Yuli Elino Ferreira da Cruz, durante o jogo entre Corinthians e Atlético-MG



O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro neste domingo (14), contra o Atlético-MG, e empatou por 0 a 0, apesar de ter jogado um tempo inteiro com um jogador a mais. Se antes do jogo sair com um ponto diante de um dos favoritos ao título não era desprezível, após a expulsão de Battaglia, no final do primeiro tempo, a torcida passou a achar mau negócio. E a Fiel até fez a parte dela na Neo Química, empurrando a equipe, mas o Timão apresentou um futebol bastante pobre. Se na primeira etapa nada criou, na segunda, viveu de chuveirinho, mesmo em vantagem numérica. A única boa chance corintiana foi em jogada individual de Wesley, o único minimamente inspirado no time da casa. Raniele se destacou na parte defensiva. Hugo e Rodrigo Garro foram os piores. Quem também não estava em sua melhor jornada em Itaquera foi o juiz Yuli Elino Ferreira da Cruz, que fazia sua estreia na Série A. Ele distribuiu cartões a esmo — foram 14 ao todo, sendo 12 amarelos e 2 vermelhos —, marcou faltas duvidosas e irritou as duas equipes. No final, os corintianos reclamaram dos acréscimos, o que rendeu a expulsão do técnico António Oliveira.