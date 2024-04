O Arsenal enfrentou uma derrota surpreendente em casa por 2 a 0 contra o Aston Villa neste domingo (14), em Londres. Essa derrota, combinada com a do Liverpool algumas horas antes, permitiu que o Manchester City assumisse a liderança da Premier League na 33ª rodada. Com apenas seis rodadas restantes no campeonato, o atual tricampeão inglês tem 73 pontos, dois a mais que Gunners (2º lugar, 71 pontos) e Reds (3º lugar, também com 71 pontos). O Aston Villa, comandado por Unai Emery, ex-treinador do Arsenal, fortaleceu sua posição na busca pela quarta colocação, que garante vaga na Liga dos Campeões. Agora, a equipe está três pontos à frente do Tottenham (5º lugar, 60 pontos), que tem um jogo a menos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Arsenal sofreu sua quinta derrota na temporada da Premier League, sendo a primeira desde o final de dezembro contra o Fulham (2-1). A equipe agora enfrenta um desafio significativo para recuperar sua posição na tabela. O gol de Leon Bailey aos 39 minutos do segundo tempo, após um cruzamento de Lucas Digne, seguido pelo gol de Ollie Watkins aos 42, garantiu a vitória para o Aston Villa. Enquanto isso, o Liverpool enfrentou sua terceira derrota em casa nesta temporada do Inglês, perdendo por 1 a 0 contra o Crystal Palace. O técnico Jurgen Klopp expressou sua decepção com a falta de convicção da equipe em campo após o jogo. Com uma série de resultados desfavoráveis recentes, incluindo um empate contra o Manchester United e uma derrota na Liga Europa, o Liverpool está enfrentando um momento desafiador em sua temporada. O jogo viu várias oportunidades perdidas pelo time de Jürgen Klopp, incluindo defesas decisivas do goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, e algumas chances claras de gol que não foram aproveitadas pela equipe da casa.